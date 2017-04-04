Росгвардия упростила процесс получения разрешения на оружие

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Росгвардия упростила процесс получения разрешения на оружие

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Теперь желающим оформить разрешение не нужно отстаивать очереди и ловить сотрудников отдела.

Эксперимент, упрощающий процесс получения документов на несколько видов огнестрельного оружия, начинается после инициативы Главного управления Росгвардии по Москве, сообщает "Российская газета". Суть эксперимента сводится к тому, что все документы заявитель подаёт в электронном виде через портал государственных услуг.

Несмотря на то что полностью дистанционная подача документов пока работает лишь в единственном центре ЛРР — по САО г. Москвы, плюсы от такой схемы очевидны. Отделы по лицензионно-разрешительной работе избавляются от бумажной волокиты, а простые граждане — от необходимости оббивать пороги ОВД. Единственный раз поездка владельца оружия в ОЛРР понадобится уже для регистрации купленного в магазине оружия. К тому же оформление и выдача всех документов будут производиться в одном окне, что значительно упростит и ускорит процедуру.

Росгвардия упрощает доступ к оружию

Теперь получать лицензию станет не только быстрее, но и удобнее

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