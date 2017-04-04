До конца года в Арктике испытают лазер для резки льда

Холдинг "Швабе" и ВНИИ МЧС России проведут до конца года пилотные испытания макета судового лазерного комплекса в Архангельской области, передаёт пресс-служба холдинга.

О лазерной установке известно, что она создана в Национальном центре лазерных систем и комплексов "Астрофизика". Её мощность — 200 кВт, и она способна разрезать лёд толщиной до 1 метра и более.

Установка состоит из волоконного лазера, волоконно-оптического кабеля, установки наведения и фокусировки луча лазера, а также системы электропитания. Принцип работы: судовой лазер определяет линии концентрации напряжений в ледяном покрове, чтобы сфокусировать на них лазерное излучение и затем осуществить тепловое воздействие, которое и расколет лёд.

Руководство холдинга сообщает, что с помощью лазерного комплекса планируется обеспечивать проводку судов любой мощности через ледовые поля для создания полноценной круглогодичной транспортной инфраструктуры в субарктических и арктических районах России, а также он позволит снизить ледовую нагрузку на инженерные сооружения, работающие на континентальном шельфе.