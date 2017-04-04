В Приморье осуждён гражданин КНДР за применение насилия против пограничника

Приговор вынесен одному из трёх подсудимых, который применил насилие к пограничнику, в результате которого тот получил черепно-мозговую травму. Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.
Ранее суд вынес приговоры по уголовным делам в отношении граждан КНДР, которых приговорил к двум годам и шести месяцам и к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима — рассмотрение уголовных дел по остальным членам экипажа продолжается.
Лайф напоминает, что 15 октября 2016 года 15 граждан КНДР — все члены экипажа иностранного судна SMRT DAE YANG 10, — находясь на указанном судне в Японском море в исключительной экономической зоне России, применили насилие в отношении сотрудников погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей.
В Приморье осуждён гражданин КНДР за применение насилия против российского пограничника
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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