Киев хочет приравнять владельцев паспортов ДНР и ЛНР к террористам

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Киев хочет приравнять владельцев паспортов ДНР и ЛНР к террористам

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Фото: © РИА Новости/Михаил Пархоменко

Скоро у украинских спецслужб может появиться возможность возбуждать уголовные дела по подозрению в терроризме только из-за наличия у человека паспорта ДНР или ЛНР, сообщает apostrophe.ua.

Представитель миграционной службы сообщил изданию, что наличие паспортов других государств или "непризнанных республик" может служить основанием для возбуждения уголовного дела, к примеру, за участие в террористической деятельности.

При этом издание отмечает, что украинские политики называют жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса террористами, не имея на это законных оснований, так как юридически статуса оккупированных территорий, в отличие от российского полуострова Крым, по украинскому законодательству ЛНР и ДНР не имеют.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Киев хочет приравнять владельцев паспортов ДНР и ЛНР к террористам

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