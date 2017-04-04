Киев хочет приравнять владельцев паспортов ДНР и ЛНР к террористам

Скоро у украинских спецслужб может появиться возможность возбуждать уголовные дела по подозрению в терроризме только из-за наличия у человека паспорта ДНР или ЛНР, сообщает apostrophe.ua.

Представитель миграционной службы сообщил изданию, что наличие паспортов других государств или "непризнанных республик" может служить основанием для возбуждения уголовного дела, к примеру, за участие в террористической деятельности.

При этом издание отмечает, что украинские политики называют жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса террористами, не имея на это законных оснований, так как юридически статуса оккупированных территорий, в отличие от российского полуострова Крым, по украинскому законодательству ЛНР и ДНР не имеют.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.