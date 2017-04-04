Украинский МИД требует прекратить призыв крымчан в Российскую армию

МИД Украины выразил протест России из-за призыва крымской молодёжи в ряды Российской армии.

На официальном сайте МИД Украины опубликовано следующее сообщение, в котором внешнеполитическое ведомство выражает решительный протест Российской Федерации в связи с намерением провести призыв на военную службу на территории АР Крым и города Севастополя.

Ранее сообщалось, что начиная с этого года молодых людей из Крыма будут призывать для прохождения воинской службы в Вооружённые силы Российской Федерации в том числе и в другие регионы России.