Украинский МИД требует прекратить призыв крымчан в Российскую армию

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Украинский МИД требует прекратить призыв крымчан в Российскую армию

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Фото: © РИА Новости/Василий Батанов

МИД Украины выразил протест России из-за призыва крымской молодёжи в ряды Российской армии.

На официальном сайте МИД Украины опубликовано следующее сообщение, в котором внешнеполитическое ведомство выражает решительный протест Российской Федерации в связи с намерением провести призыв на военную службу на территории АР Крым и города Севастополя.

Ранее сообщалось, что начиная с этого года молодых людей из Крыма будут призывать для прохождения воинской службы в Вооружённые силы Российской Федерации в том числе и в другие регионы России.

Украинский МИД требует прекратить призыв крымчан в Российскую армию

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