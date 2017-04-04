Ветерану Второй мировой в 102 года вручили диплом средней школы и боевые медали

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Ветерану Второй мировой в 102 года вручили диплом средней школы и боевые медали

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Фото: © facebook.com/RepBrianHiggins

102-летний ветеран Второй мировой, служивший в армиях США и Канады, а также переживший нацистский лагерь, недавно получил диплом о среднем образовании и военные награды, передаёт Military Times.

Сидни Коул в 1930-х бросил школу в Баффало, штат Нью-Йорк, и отправился в армию. Получив отказ в ВВС США, он пересёк границу и поступил на службу в Канадские королевские ВВС.

После атаки на Перл Харбор в 1941 он ушёл из ВВС, а в 1943 году пошёл служить в сухопутные войска США. В 1945 году он снова попал в ВВС, где управлял самолётом — корректировщиком огня. В том же году его самолёт подбили, и он четыре месяца был в плену в нацистском лагере.

Недавно ветерану вручили диплом о среднем образовании и 10 медалей, в том числе "Пурпурное сердце" и "Бронзовую звезду".

"Бронзовая звезда" — четвёртая по значимости боевая награда в американской армии. Учреждена 4 февраля 1944 года президентом Рузвельтом.

Немного запоздали. Американский ветеран Второй мировой в 102 года получил диплом о среднем школьном образовании и боевые награды

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