Ветерану Второй мировой в 102 года вручили диплом средней школы и боевые медали

102-летний ветеран Второй мировой, служивший в армиях США и Канады, а также переживший нацистский лагерь, недавно получил диплом о среднем образовании и военные награды, передаёт Military Times.

Сидни Коул в 1930-х бросил школу в Баффало, штат Нью-Йорк, и отправился в армию. Получив отказ в ВВС США, он пересёк границу и поступил на службу в Канадские королевские ВВС.

После атаки на Перл Харбор в 1941 он ушёл из ВВС, а в 1943 году пошёл служить в сухопутные войска США. В 1945 году он снова попал в ВВС, где управлял самолётом — корректировщиком огня. В том же году его самолёт подбили, и он четыре месяца был в плену в нацистском лагере.

Недавно ветерану вручили диплом о среднем образовании и 10 медалей, в том числе "Пурпурное сердце" и "Бронзовую звезду".

"Бронзовая звезда" — четвёртая по значимости боевая награда в американской армии. Учреждена 4 февраля 1944 года президентом Рузвельтом.