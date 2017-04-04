Ветерану Второй мировой в 102 года вручили диплом средней школы и боевые медали

Сидни Коул в 1930-х бросил школу в Баффало, штат Нью-Йорк, и отправился в армию. Получив отказ в ВВС США, он пересёк границу и поступил на службу в Канадские королевские ВВС.
После атаки на Перл Харбор в 1941 он ушёл из ВВС, а в 1943 году пошёл служить в сухопутные войска США. В 1945 году он снова попал в ВВС, где управлял самолётом — корректировщиком огня. В том же году его самолёт подбили, и он четыре месяца был в плену в нацистском лагере.
Недавно ветерану вручили диплом о среднем образовании и 10 медалей, в том числе "Пурпурное сердце" и "Бронзовую звезду".
"Бронзовая звезда" — четвёртая по значимости боевая награда в американской армии. Учреждена 4 февраля 1944 года президентом Рузвельтом.
Немного запоздали. Американский ветеран Второй мировой в 102 года получил диплом о среднем школьном образовании и боевые награды
Фото: © facebook.com/RepBrianHiggins
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