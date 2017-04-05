Британский и американский генералы приезжали в Донбасс с инспекцией

В сообщении ведомства сказано, что генералы встречались с руководством оперативно-тактической группировки "Донецк" и руководством одной из десантных бригад для обсуждения оперативной обстановки, сложившейся в регионе, а также для обсуждения тактики действий ополченцев.
Сообщается, что советники также посетили командный пункт одного из батальонов бригады, военнослужащих которого готовили иностранные инструкторы.
Украинское военное ведомство отмечает, что, по словам иностранных генералов, боевой дух украинских солдат "достаточно высок", а уровень подготовки — "хороший". В качестве напутствия генералы назвали служение отечеству в военное время почётным занятием.
Генералы из США и Великобритании побывали в Донбассе и оценили уровень подготовки украинских солдат как "достаточно высокий"
Фото: © Министерство обороны Украины
- Популярные
- По времени