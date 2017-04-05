Британский и американский генералы приезжали в Донбасс с инспекцией

Минобороны Украины сообщило, что Ник Паркер и Джон Абизаид приезжали для ознакомления с обстановкой на месте, а также для общения с украинскими военнослужащими.

В сообщении ведомства сказано, что генералы встречались с руководством оперативно-тактической группировки "Донецк" и руководством одной из десантных бригад для обсуждения оперативной обстановки, сложившейся в регионе, а также для обсуждения тактики действий ополченцев.

Сообщается, что советники также посетили командный пункт одного из батальонов бригады, военнослужащих которого готовили иностранные инструкторы.

Украинское военное ведомство отмечает, что, по словам иностранных генералов, боевой дух украинских солдат "достаточно высок", а уровень подготовки — "хороший". В качестве напутствия генералы назвали служение отечеству в военное время почётным занятием.