На параде в честь Дня победы впервые пройдёт арктическая техника

По словам главкома сухопутных войск О. Салюкова, технику будет отличать холодная северная раскраска, передаёт "Интерфакс-АВН".

По словам главнокомандующего, впервые широкой публике будут продемонстрированы экземпляры техники противовоздушной обороны — зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" , зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также машины обеспечения, которые сделаны специально для Крайнего Севера.

О. Салюков сообщил, что этой технике можно доверить выполнение задач в сложных климатических условиях Арктики даже при полном отсутствии дорог и на большой удалённости от баз обеспечения. Он также добавил, что в этом году планируется продемонстрировать модификации уже известных образцов танков, скорее всего, это будет Т-72Б3М.

Главной задачей объединённого стратегического командования "Север" является комплексное обеспечение безопасности Арктического региона России и единого управления военными силами и средствами в зоне от Мурманска до Анадыря. В его состав входят подводные и надводные силы, морская авиация, береговые войска и ПВО. Официально функционирует с 1 декабря 2014 года.