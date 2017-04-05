В эфире Ющенко заявил, что Украине нужно признать, что она воюет с Россией.
По его словам, то, что происходит на востоке страны — это не АТО и даже не просто война, а национально-освободительная война, а именно 24-я война Украины с Россией.
Он добавил, что Украине нужно прекратить все отношения с Россией: прекратить перемещение капиталов, миграцию людей, товаров и любых услуг со стороны РФ, чтобы не возникал вопрос, как нужно поступить с российским банком или предприятием.
Ющенко заявил, что сейчас идёт уже 24-я по счёту война с Россией
Фото: © РИА Новости/Григорий Василенко
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