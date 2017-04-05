Ющенко заявил, что сейчас идёт уже 24-я по счёту война с Россией

Бывший президент Украины в эфире телеканала ZIK сообщил, что сейчас идёт уже 24-й российско-украинский полномасштабный вооружённый конфликт.

В эфире Ющенко заявил, что Украине нужно признать, что она воюет с Россией.

По его словам, то, что происходит на востоке страны — это не АТО и даже не просто война, а национально-освободительная война, а именно 24-я война Украины с Россией.

Он добавил, что Украине нужно прекратить все отношения с Россией: прекратить перемещение капиталов, миграцию людей, товаров и любых услуг со стороны РФ, чтобы не возникал вопрос, как нужно поступить с российским банком или предприятием.