Завершены статические испытания самолёта МС-21

В ходе прочностных испытаний специалисты компании "Иркут" выявили необходимость усиления отдельных элементов крыла.

Доработка конструкции крыла, необходимость которой возникла в ходе статических испытаний, не должна повлиять на сроки начала лётных испытаний, сообщает газета "Известия". Испытания крыла под нагрузкой — один из главных этапов проверки конструкции. Полученные результаты, по словам экспертов, позволяют оперативно внести некоторые изменения в конструкцию крыла и повысить его прочность.

Также специалисты отмечают, что разрушение крыла в ходе испытаний — обязательное мероприятие и через подобные "деформации" проходят и гражданские, и военные самолёты. Лётные испытания среднемагистрального российского самолёта МС-21, по словам источников Лайфа в ОАК, могут состояться весной / в начале лета 2017 года.