Глава Стратегического командования США обвинил Россию в нарушении договора РСМД

В ходе выступления в сенате глава СТРАТКОМ США Джон Хайтен рассказал про основные направления работы американских военных, а также сделал ряд громких заявлений.

Как сообщает издание Washington Examiner, Хайтен резко высказался в отношении России и соблюдения международных договоров, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Джона Маккейна.

"На каждый шаг России нужно отвечать. Ответ необязательно должен быть военным, но необходимо выяснить, как именно отвечать" Генерал Джон Хайтен, командующий СТРАТКОМ ВС США

Помимо поиска вариантов ответа на каждое действие, России генерал Хайтен не забыл обвинить Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности РСМД. Отвечая на вопросы конгрессменов, Хайтен заявил, что нарушения договора РСМД Россией являются "вопиющими", а современное российское ракетное вооружение глава СТРАТКОМ назвал "представляющим угрозу Европе". Комментируя опасения США и стран НАТО в отношении российских ракет наземного базирования, Хайтен отметил, что эффективными средствами противодействия ни США, ни страны НАТО в данный момент не обладают.

"У нас нет никакой защиты для этого, и у наших европейских союзников особенно. Эта система угрожает большей части европейского континента в зависимости от того, где она расположена" Генерал Джон Хайтен, командующий СТРАТКОМ ВС США

Как пояснил Лайфу главный редактор журнала "Экспорт вооружений" военный эксперт Андрей Фролов, судя по всему, опасения американских военных связаны с ракетным комплексом "Искандер-М", боевые возможности которого сильно беспокоят военных США и стран НАТО.