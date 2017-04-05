Взрывотехник рассказал, как обезвреживал бомбу на станции "Площадь Восстания"

Специалист отряда разминирования Росгвардии подробно рассказал о том, как обезвреживал самодельную бомбу на станции метро "Площадь Восстания".

Взрывотехник Росгвардии рассказал, как обезвреживал бомбу у метро "Площадь Восстания"

В интервью Пятому каналу взрывотехник Росгвардии, благодаря навыкам которого спасли несколько десятков или даже сотен жизней, рассказал, что, несмотря на проявленный во время сложной ситуации профессионализм, героем себя не считает. Подробные личные данные майора Росгвардии Максима по понятным причинам не раскрываются, однако ничего особенного в собственном поступке руководитель группы взрывотехников не видит, считая выполненную задачу своей обычной работой.

Специалисты поясняют, что обезвреженная взрывотехниками Росгвардии в центре города самодельная бомба не сильно отличалась от сработавшей в вагоне метро на станции "Сенная площадь". Учитывая состав СВУ и количество поражающих элементов, специалисты делают вывод, что подрыв устройства в вестибюле станции у эскалатора перехода на станцию "Маяковская" мог привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

В результате осмотра сотрудники Росгвардии установили, что в сумке находится самодельное взрывное устройство, состоящее из металлического корпуса цилиндрической формы, взрывчатого вещества, детонатора и поражающих элементов (металлических шариков). Так как через станцию метрополитена, не останавливаясь, проезжали поезда с людьми, промедление в нейтрализации взрывного устройства могло повлечь тяжкие последствия. Старшим группы — старшим инженером-сапёром — было принято решение о незамедлительном обезвреживании данного устройства. Устройство было расснаряжено взрывотехниками ОМОНа на месте обнаружения Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Комментируя состав СВУ, обезвреженного на станции метро "Площадь Восстания", руководитель группы разминирования отметил, что взрывное устройство подобного типа было и у смертника, подорвавшего себя в вагоне метро на станции "Сенная площадь".