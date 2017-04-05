СМИ: Китай разрабатывает новую бесшумную атомную подлодку

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СМИ: Китай разрабатывает новую бесшумную атомную подлодку

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Фото: © AP/FOTOLINK

В КНР начали разрабатывать атомную подлодку нового поколения, особенностью которой будет почти абсолютная бесшумность, передаёт "Флотпром".

Сообщается, что над проектом работает команда специалистов, которая ранее работала в других странах, а обязанности главного конструктора будет выполнять ведущий конструктор Института механики при Академии наук КНР Хэ Говэй, который ранее работал в США в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

В настоящее время идёт работа по созданию компьютерной модели субмарины. Утверждается, что у новой подлодки будет атомная силовая установка и особенный корпус, благодаря которому она будет незаметна для противника.

Китай разрабатывает новую бесшумную атомную подводную лодку

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