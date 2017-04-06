Россия и Турция обсуждают контракт на комплекс ПВО С-400

Активная контрактная работа по вопросу поставок российских ЗРС большой дальности, по словам экспертов, идёт с конца прошлого года.

Как сообщает РИА "Новости", очередной этап переговоров по вопросу реализации контракта пройдёт в Стамбуле в мае в рамках предстоящей выставки вооружений. Если стороны согласуют все технические вопросы и договорятся по условиям продажи уникальных зенитных ракетных систем большой дальности, то в перспективе Турция может стать вторым зарубежным покупателем такого вооружения после КНР.

Большинство военных специалистов задаются вопросом о необходимости закупки страной — членом НАТО подобных вооружений в России, ведь поставщики альянса обладают достаточным количеством профильного вооружения. Для поражения воздушных целей в странах НАТО используются похожие комплексы ПВО "Пэтриот" американского производства. Военный эксперт, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский в интервью Лайфу объяснил, зачем Турции нужно передовое российское вооружение.

Американский "Пэтриот" по ряду параметров существенно уступает С-400. К тому же он существенно дороже. Ещё одна причина, по которой ведутся переговоры о покупке С-400, заключается в том, что турки хотят диверсифицировать источники поставок вооружения. Со стороны ЕС сейчас больше ограничений и запретов, чем реальной военно-технической помощи

Мобильная многоканальная ЗРС С-400 "Триумф" долгие годы остаётся малоизученным комплексом для противовоздушной и противоракетной обороны. По совокупности характеристик, таких как скорость поражаемой цели, дальность и высота, российский "Триумф" превосходит все зарубежные аналоги. В списке поражаемых целей С-400 находятся все без исключения объекты, способные передвигаться в воздухе. Помимо самолётов стратегической авиации, специализированных авиационных комплексов РЭБ и РТР, РЛС и ракеты С-400 могут поражать как самолёты тактической авиации, так и крылатые и оперативно-тактические ракеты противника на большой дальности.