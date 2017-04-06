Бундесвер тестирует умный гранатомёт

Благодаря характеристикам 90-мм гранатомёта Wirkmittel 90 бундесвер в ближайшее время может отказаться от использования гранатомёта Panzerfaust 3.

Больше ума: зачем бундесверу умные гранатомёты?

Wirkmittel 90 является универсальным оружием, с помощью которого обычные мотострелковые подразделения смогут решать сразу несколько задач. Помимо боеприпасов для уничтожения объектов и бронетехники для гранатомёта Wirkmittel 90 предусмотрен целый ряд нехарактерных для оружия этого типа боеприпасов. Например, реактивные аэрозольные гранаты для постановки дымовой завесы на поле боя. Максимальная дальность стрельбы в 1200 метров обеспечивается с помощью навесного электронно-оптического прицельного блока, включающего в себя лазерный дальномер.

Однако и недостатки у новой системы также имеются. Wirkmittel 90 не только гораздо тяжелее своего предшественника, гранатомёта Panzerfaust 3, но и, ввиду большего числа сложных электронных блоков, значительно дороже. В этой связи вопрос применения нового гранатомёта бундесвером будет рассматриваться отдельно, поскольку текущие задачи и миссии немецкими мотострелковыми соединениями решаются гораздо проще и дешевле.

Данных о бронепробиваемости новых боеприпасов разработчик немецкого гранатомёта пока не предоставил, однако конкурировать в этом сегменте придётся не только с европейскими и американскими гранатомётами, но и с оружием российского производства. Ближайший кандидат на сравнение — российский гранатомёт РПГ-30 "Крюк" разработки НПО "Базальт". Одноразовый гранатомёт с боеприпасом калибра 105 мм может не только бороться с хорошо защищённой бронетехникой, но и, благодаря специальной бикалиберной системе стрельбы, может пробивать танки и боевые машины пехоты, оснащённые комплексами активной защиты.