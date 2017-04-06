В сообщении сказано, что целью мероприятий является отработка взаимодействия в составе многонационального корабельного тактического соединения в рамках стандартов НАТО.
Ранее Лайф сообщал, что с инспекцией в Донбасс приезжали два высокопоставленных генерала НАТО, которые ознакомились с обстановкой на месте и пообщались с украинскими военнослужащими. По информации украинского военного ведомства, боевой дух украинских солдат был оценен американо-британской делегацией как "достаточно высокий", а уровень подготовки как "хороший".
Ракетный катер ВМС Украины провёл тренировку с турецкими кораблями в Одессе
Фото: © facebook.com/navy.mil.gov.ua
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