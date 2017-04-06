В Латвии уроки военной подготовки будут обязательным предметом в школах

Совместная рабочая группа министерств обороны и образования выступила с предложением ввести уроки военной подготовки в школах в качестве одного из обязательных предметов на выбор школьников, передаёт Leta.

Оборонную тематику планируется интегрировать в другие предметы — социальные знания, историю и спорт. В 1–9-х классах предполагается постепенно вводить эту область знаний в течение четырёх лет начиная с 2018 года.

В последующем появится практическая военная подготовка, она станет одним из шести обязательных предметов по выбору. В средних школах эту практику будут вводить с 2020–2021 гг.

Этот блок знаний будет содержать такую информацию, как требования международного военного законодательства и обязанности солдат, сведения о роли армии в защите государства, и, самое главное, появится возможность осваивать практические навыки — преодоление препятствий, добывание огня, стрельба и ведение боя, физическая подготовка.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис заявил, что уроки военной подготовки необходимы, чтобы каждый житель страны знал, как действовать в случае кризиса. По его словам, после освоения начальной военной подготовки в школах молодёжь могла бы зачисляться в резерв армии.

На сегодняшний день добровольно военная подготовка уже преподаётся в 18 школах, по этому предмету обучаются около 360 школьников.