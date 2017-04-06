Гройсман: Укровоин защищает в Донбассе не только границы Украины, но и Европы

На Киевском форуме по безопасности премьер-министр Украины заявил, что в Донбассе украинские военные борются за суверенитет, уважение международного права и демократию, передаёт "112.ua".

Гройсман заявил, что "украинский воин в Донбассе защищает не только восточные границы Украины, но и восточные границы Европы".

По словам премьера, конфликт в Донбассе — это "начало глобального вторжения и глобальной борьбы против тех ценностей, на которых сегодня существует цивилизованный демократический мир, а не только вопрос вторжения на Украину".

Ранее Порошенко на том же Киевском форуме заявил, что присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе свидетельствуют о "российском провинциализме".

А вчера бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире телеканала ZIK сообщил, что сейчас идёт уже 24-й российско-украинский полномасштабный вооружённый конфликт.