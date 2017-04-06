Гройсман: Укровоин защищает в Донбассе не только границы Украины, но и Европы

Гройсман заявил, что "украинский воин в Донбассе защищает не только восточные границы Украины, но и восточные границы Европы".
По словам премьера, конфликт в Донбассе — это "начало глобального вторжения и глобальной борьбы против тех ценностей, на которых сегодня существует цивилизованный демократический мир, а не только вопрос вторжения на Украину".
Ранее Порошенко на том же Киевском форуме заявил, что присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе свидетельствуют о "российском провинциализме".
А вчера бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире телеканала ZIK сообщил, что сейчас идёт уже 24-й российско-украинский полномасштабный вооружённый конфликт.
Гройсман: Украинский воин защищает в Донбассе не только границы Украины, но и Европы
Фото © РИА Новости/Михаил Палинчак
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