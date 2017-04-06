В 2017 военная прокуратура выявила почти 300 коррупционных преступлений в армии

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В 2017 военная прокуратура выявила почти 300 коррупционных преступлений в армии

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Фото: © L!FE/Алексей Голенищев

Главный военный прокурор России Сергей Фридинский сообщил, что с начала года 187 человек привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления в российской армии, говорится в сообщении на сайте ГВП.

По словам главного военного прокурора, всё чаще коррупционные преступления совершаются с использованием сложных финансовых схем, коммуникационных ресурсов и должностного положения, из-за чего вероятность коррупционных рисков в повседневной деятельности войск и воинских формирований остаётся высокой. Он добавил, что прокуратура сейчас расследует почти полторы тысячи уголовных дел о коррупционных преступлениях.

Фридинский сообщил, что по итогам прошлого года пресечены десятки тысяч правонарушений коррупционного характера и было возвращено в государственную казну свыше 1,2 млрд рублей.

Помимо этого, по требованию военных прокуроров в 2016 году из-за игнорирования запретов и ограничений государственной службы к ответственности привлечено более одной тыс. должностных лиц, а 11 из них уволены с государственной службы.

В 2017-м военная прокуратура выявила почти 300 коррупционных преступлений в российской армии

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