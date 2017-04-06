США и НАТО продолжают вкладываться в создание "охотников за подлодками"

Новый контракт на закупку противолодочных самолётов с авиастроительной корпорацией "Боинг" был заключён в конце марта.

Боязнь большой воды: США и НАТО продолжают тратить деньги на противолодочные самолёты

Крупный контракт между МО США и американскими авиастроителями был подписан в конце марта. Согласно официальному пресс-релизу, опубликованному на сайте компании, 11 самолётов P-8A "Посейдон" будут построены для ВМС США, ещё четыре для ВМС Австралии и ещё два в 2019 году будут переданы в состав Королевских ВМС Великобритании.

Дополнительное соглашение также включает в себя строительство как новых самолётов, так и дооснащение и переоборудование уже эксплуатируемых самолётов. В случае если вместо 17 самолётов заказчик пожелает построить 32, сумма контракта увеличится до 6,8 миллиарда долларов. В данный момент на вооружении ВМС США находится 52 самолёта P-8A "Посейдон". Базой для патрульного противолодочного самолёта служит гражданская версия самолёта "Боинг 737-800".

Увеличение численности противолодочных самолётов эксперты объясняют возросшей активностью российских подводных лодок в водах Мирового океана. Российские субмарины постоянно модернизируются, снижается их шумность и наращивается вооружение. Тревожности американским военным добавляют и только что построенные многоцелевые подводные лодки проекта 885 "Ясень" и "Ясень-М". Одна из субмарин этого проекта, АПЛ "Казань", была спущена на воду 31 марта.