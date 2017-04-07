Сирийская оппозиция требовала уничтожить правительственную авиацию и аэродромы

Такое требование озвучил координатор Высшего комитета по переговорам представитель сирийской оппозиции Рияд Хиджаб за сутки до нанесения авиаудара.

Сирийская оппозиция требовала уничтожить правительственную авиацию за сутки до нанесения авиаудара

Как сообщает Washington Post, помимо требований к законному правительству Сирии Рияд Хиджаб потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы "его слова не расходились с делом" в вопросе урегулирования сирийского конфликта. По мнению представителей сирийской оппозиции, ВВС Сирии должны быть лишены не только всей действующей боевой авиации, но и всей без исключения авиационной инфраструктуры. Помимо прочего, Хиджаб призвал уничтожить и "авиацию вооружённых сил, подчиняющихся президенту Сирии".

Самолёты и взлётно-посадочные полосы должны быть разрушены. Всё вооружение, которым убивают сирийский народ, должно быть уничтожено Рияд Хиджаб

Такие заявления Рияд Хиджаб сделал на фоне набирающего обороты скандала с применением химического оружия. Вину за применение химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб сирийская оппозиция возложила на правительственные войска Сирии. Свою причастность к применению химического оружия сирийская армия отрицает, а в Минобороны России в свою очередь отметили, что ВВС Сирии лишь наносили удар по складу боеприпасов, принадлежащему террористам. Именно на этом складе и хранилось изготовленное боевиками и готовое к применению химическое оружие.

Бывший премьер-министр Сирии, отправленный в отставку и бежавший в соседнюю Иорданию, продолжает обвинять правительственные войска в применении химического оружия даже несмотря на то, что сирийские запасы этого оружия была вывезены с территории страны, а в начале 2016 года ОЗХО отчиталась о полном уничтожении сирийского химического оружия.