Сирийская оппозиция требовала уничтожить правительственную авиацию и аэродромы

Сирийская оппозиция требовала уничтожить правительственную авиацию за сутки до нанесения авиаудара
Как сообщает Washington Post, помимо требований к законному правительству Сирии Рияд Хиджаб потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы "его слова не расходились с делом" в вопросе урегулирования сирийского конфликта. По мнению представителей сирийской оппозиции, ВВС Сирии должны быть лишены не только всей действующей боевой авиации, но и всей без исключения авиационной инфраструктуры. Помимо прочего, Хиджаб призвал уничтожить и "авиацию вооружённых сил, подчиняющихся президенту Сирии".
Самолёты и взлётно-посадочные полосы должны быть разрушены. Всё вооружение, которым убивают сирийский народ, должно быть уничтожено
Рияд Хиджаб
Такие заявления Рияд Хиджаб сделал на фоне набирающего обороты скандала с применением химического оружия. Вину за применение химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб сирийская оппозиция возложила на правительственные войска Сирии. Свою причастность к применению химического оружия сирийская армия отрицает, а в Минобороны России в свою очередь отметили, что ВВС Сирии лишь наносили удар по складу боеприпасов, принадлежащему террористам. Именно на этом складе и хранилось изготовленное боевиками и готовое к применению химическое оружие.
Бывший премьер-министр Сирии, отправленный в отставку и бежавший в соседнюю Иорданию, продолжает обвинять правительственные войска в применении химического оружия даже несмотря на то, что сирийские запасы этого оружия была вывезены с территории страны, а в начале 2016 года ОЗХО отчиталась о полном уничтожении сирийского химического оружия.
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