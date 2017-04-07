Половина ракет "Томагавк" не долетела до цели

Из 59 крылатых ракет, выпущенных с американского эсминца, до сирийского аэродрома в Хомсе добралось не более половины.

Из 59 ракет "Томагавк" до целей долетело меньше половины

Согласно данным источника агентства Интерфакс, при ракетном ударе по аэродрому Шайрат половина крылатых ракет "Томагавк" не поразила отмеченные цели. Точное количество ракет, которыми был нанесён удар по "аэродрому подскока" источник не называет.

Ракетный удар был нанесён сразу после инцидента с применением химического оружия в провинции Идлиб. Сирийские власти и Минобороны России опровергли причастность правительственной армии к химической атаке, указав на наличие химического оружия, складированного боевиками.

В результате ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат уничтожено не менее 15 боевых самолётов ВВС САР, а также уничтожены ёмкости с горючим. Эксперты указывают на совпадения, предшествовавшие уничтожению сирийской авиабазы. За сутки до нанесения удара представитель сирийской оппозиции Рияд Хиджаб требовал уничтожить всё оружие, "которым убивают сирийский народ". Одновременно с применением крылатых ракет "Томагавк" эксперты отмечают и другое событие — активизацию боевых действий со стороны боевиков запрещённой в России ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.