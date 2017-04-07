Бойцы Росгвардии протестировали новую снайперскую винтовку

В отличие от вооружения, производимого крупными государственными компаниями, новейшую снайперскую винтовку снайперам Росгвардии предоставил частный производитель.

Точно в цель: бойцы Росгвардии испытали новую снайперскую винтовку

Тактическая снайперская винтовка ДВЛ-10М1 разработана и собрана не крупным оружейным концерном, а небольшой российской оружейной компанией Lobaev Arms, руководит которой Владислав Лобаев. Небольшой по меркам оружейного бизнеса производственный комплекс компании расположен в городе Тарусе Калужской области.

Тип боеприпаса снайперской винтовки — патрон .338 Federal, базой для которого служит популярный во всём мире винтовочный патрон .308 Winchester

Российская компания Lobaev Arms давно на слуху у российских стрелков. Именно российские оружейники спроектировали и собрали снайперскую винтовку, при стрельбе из которой был поставлен мировой рекорд в дальности стрельбы — 3440 метров.

По словам разработчиков, главное предназначение ДВЛ-10 — специальные операции и работа на средних дистанциях, для которых винтовка может комплектоваться специальным глушителем.