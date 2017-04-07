Бойцы Росгвардии протестировали новую снайперскую винтовку

Точно в цель: бойцы Росгвардии испытали новую снайперскую винтовку
Тактическая снайперская винтовка ДВЛ-10М1 разработана и собрана не крупным оружейным концерном, а небольшой российской оружейной компанией Lobaev Arms, руководит которой Владислав Лобаев. Небольшой по меркам оружейного бизнеса производственный комплекс компании расположен в городе Тарусе Калужской области.
Тип боеприпаса снайперской винтовки — патрон .338 Federal, базой для которого служит популярный во всём мире винтовочный патрон .308 Winchester
Российская компания Lobaev Arms давно на слуху у российских стрелков. Именно российские оружейники спроектировали и собрали снайперскую винтовку, при стрельбе из которой был поставлен мировой рекорд в дальности стрельбы — 3440 метров.
По словам разработчиков, главное предназначение ДВЛ-10 — специальные операции и работа на средних дистанциях, для которых винтовка может комплектоваться специальным глушителем.
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