Дутерте закупил военным 30 тыс. пистолетов Glock и сказал беречь последнюю пулю

Президент Филиппин Родриго Дутерте закупил для военных 30 тысяч пистолетов Glock 30 и дал наказ особо беречь последнюю пулю, передаёт Guns.com.

На встрече с военными Дутерте помимо социальных вопросов коснулся темы личного стрелкового оружия, порекомендовав сохранять последнюю пулю "на экстренный случай".

Когда у вас останется последняя пуля, приложите пистолет к голове и скажите врагу: "Да пошёл ты на хер!" По крайней мере вы хотя бы умрёте с достоинством Президент Филиппин Родриго Дутерте

Встреча с пехотинцами и моряками прошла на военной базе им. генерала Артемио Рикарте на острове Палаван. Президент также рекомендовал военным ни в коем случае не попадаться в плен повстанцам, война с которыми идёт уже много лет.