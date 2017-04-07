Россия построит арктический суперфрегат

Корабль проекта 22350М будет тяжелее на тысячу тонн и получит дополнительное радиоэлектронное оборудование.

Россия построит суперфрегат для работы в Арктике

Помимо возросшего на одну тысячу тонн водоизмещения корабль проекта 22350М получит дополнительное специализированное оборудование, а также дополнительное вооружение, сообщает газета "Известия". На одном из опубликованных изображений перспективного "тяжёлого" фрегата можно обнаружить надстройки, в которых спрятано дополнительное радиоэлектронное оборудование. В списке нововведений может оказаться и новейшая тяжёлая антенна трёхкоординатной радиолокационной станции.

О появлении перспективных кораблей сообщалось ещё в конце 2014 года. Главком ВМФ России Виктор Чирков сообщил, что потребность флота оценивается в 15 кораблей проекта 22350 и 22350М. Эти корабли, по мнению Чиркова, должны стать основой арктической группировки ВМФ России. В данный момент на испытаниях находится один фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и ещё три корабля: "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" — достраиваются.