Сирия проводит консультации с союзниками по реагированию на ракетный удар

Сирийское правительство проводит консультации со своими союзниками по реагированию на ракетный удар по авиабазе, передаёт Синьхуа со ссылкой на министра информации САР Рамеза Туржмана.

Сегодня ночью США выпустили по авиабазе Шайрат ВВС САР свыше 50 крылатых ракет "Томагавк". СМИ сообщили, что в результате обстрела погибли девять мирных жителей и десять военных, были ранены ещё как минимум семь человек. Были разрушены ангары и военная техника.