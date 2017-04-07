Сирия проводит консультации с союзниками по реагированию на ракетный удар

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Сирия проводит консультации с союзниками по реагированию на ракетный удар

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Фото: © EAST NEWS

Сирийское правительство проводит консультации со своими союзниками по реагированию на ракетный удар по авиабазе, передаёт Синьхуа со ссылкой на министра информации САР Рамеза Туржмана.

Сегодня ночью США выпустили по авиабазе Шайрат ВВС САР свыше 50 крылатых ракет "Томагавк". СМИ сообщили, что в результате обстрела погибли девять мирных жителей и десять военных, были ранены ещё как минимум семь человек. Были разрушены ангары и военная техника.

Сирия проводит консультации с союзниками по реагированию на ракетный удар

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