Видео: последствия удара по сирийской авиабазе Шайрат

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Видео: последствия удара по сирийской авиабазе Шайрат

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Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены последствия удара по авиабазе Шайрат ВВС САР.

Сегодня ночью США выпустили по авиабазе Шайрат ВВС САР свыше 50 крылатых ракет "Томагавк". СМИ сообщили, что в результате обстрела погибли девять мирных жителей и десять военных, было ранено ещё как минимум семь человек. Были разрушены ангары и военная техника.

Минобороны публикует видео с последствиями бомбардировки авиабазы Шайрат в Сирии

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