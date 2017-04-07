Видео: последствия удара по сирийской авиабазе Шайрат

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены последствия удара по авиабазе Шайрат ВВС САР.

Сегодня ночью США выпустили по авиабазе Шайрат ВВС САР свыше 50 крылатых ракет "Томагавк". СМИ сообщили, что в результате обстрела погибли девять мирных жителей и десять военных, было ранено ещё как минимум семь человек. Были разрушены ангары и военная техника.