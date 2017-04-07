Новые российские подлодки "Пиранья" будут стрелять ракетами "Калибр"

РИА "Новости" передаёт, что санкт-петербургское КБ "Малахит" разработало новое семейство малых подлодок "Пиранья" водоизмещением до 950 тонн.

Разработчик заявляет, что им создана серия кораблей водоизмещением от 220 до 950 тонн, которые можно вооружить торпедным, ракетным, а также минным оружием, в том числе ракетами "Калибр". Помимо этого, есть возможность оборудовать шлюзовые камеры для выхода боевых пловцов.

Подлодки могут выпускать ракеты калибром 533 и 400 мм и осуществлять бесшумную постановку мин. При желании подлодки можно "прокачать", увеличив скорость с 15 до 20 узлов.

Подлодки "Пиранья" были разработаны ещё во времена СССР, но в боевом составе российского ВМФ их не осталось. Разработчик активно предлагает свою продукцию на экспорт, хотя признаёт, что на экспортном имидже положительно сказались бы заказы от российского ВМФ, так как надёжнее покупать ту продукцию, которой уже пользуются военные у себя дома.