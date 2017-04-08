Новый многофункциональный корабль ледокольного типа заложат в Санкт-Петербурге

На предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге 19 апреля будет заложен первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350, разработанный для ВМФ России.

Многофункциональный патрульный корабль проекта 23350 "Иван Папанин" был спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Его водоизмещение девять тысяч тонн, длина корпуса 100 м.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва имя "Иван Папанин" присвоено кораблю в честь выдающегося исследователя Арктики контр-адмирала Ивана Папанина.

Сообщается, что корабль сможет выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также сможет осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.