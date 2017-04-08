Новый многофункциональный корабль ледокольного типа заложат в Санкт-Петербурге

Многофункциональный патрульный корабль проекта 23350 "Иван Папанин" был спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Его водоизмещение девять тысяч тонн, длина корпуса 100 м.
Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва имя "Иван Папанин" присвоено кораблю в честь выдающегося исследователя Арктики контр-адмирала Ивана Папанина.
Сообщается, что корабль сможет выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также сможет осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.
На предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге заложат первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа для ВМФ России
Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо
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