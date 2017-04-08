Офицера американской армии взяли на карандаш после комментария в адрес Меркель

К одному из офицеров Вооружённых сил США в Европе командование готово применить дисциплинарное взыскание.

Американского офицера проверяют после критики в адрес Ангелы Меркель

Комментарий одного из командиров 10-й бронетанковой дивизии бундесвера, американского полковника Чиро Стефано в "Фейсбуке" относительно политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель закончился служебной проверкой. Скриншот публикации обнародовала немецкая газета Main Post. "Спасибо госпоже Меркель за уничтожение Германии", — написал полковник в "Фейсбуке". Позднее, когда скандал начал набирать обороты, сам пост был удалён, а профиль Стефано — закрыт.

Командование ВС США немедленно отреагировало на "вопиющее" нарушение норм этики и морали. На время служебной проверки полковник Чиро Стефано, прибывший в немецкий Вюрцбург в рамках программы по обмену командным составом, остаётся в расположении части. Согласно директиве Минобороны США от 2008 года, военнослужащие "имеют право на выражение личного мнения о политических кандидатах и других вопросах, но не в качестве представителя вооружённых сил", однако сбор фактов и поиск "публичного оскорбления" в отношении полковника Стефано продолжается. Немецкое издание Main Post сообщает также, что полковник ранее резко высказывался о миграционной политике канцлера Меркель в целом и в отношении беженцев в частности.