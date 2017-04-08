Морская пехота Индонезии всё-таки отказалась от украинских БТР

Многочисленные технические проблемы, низкое качество и сложность целевой эксплуатации вынудили индонезийских морпехов отказаться от закупки БТР-4 украинского производства.

Как сообщает Jane`s, по результатам эксплуатации украинской бронетехники командованием Морской пехоты Индонезии подготовлен специальный документ, в котором содержится предложение отказаться от дальнейших закупок БТР-4 с колёсной формулой 8х8.

Как отмечают эксперты, индонезийские морпехи испытывали значительные трудности с эксплуатацией украинских плавающих БТР. Речь идёт об одной из самых неприятных особенностей украинской бронетехники. Как поясняют эксперты, во время движения на полной скорости на плаву БТР-4 сильно зарывается носом в воду, что снижает подвижность и подвергает жизни морпехов опасности.

Проблемы с качеством и боевыми возможностями украинской техники выявлялись и ранее. В частности, значительные нарушения в конструкции украинских БТР-3Е и неспособность бронемашин эффективно выполнять поставленные задачи были выявлены в ходе боевых действий на юго-востоке Украины. Помимо бронетранспортёров объектами постоянной критики становятся танки Т-64 с трещинами в корпусе, а также другая колёсная и гусеничная боевая техника украинского производства.

Ранее Лайф сообщал, что Морская пехота Индонезии уже после первого этапа испытаний украинского бронетранспортёра БТР-4М стала раздумывать об отказе от украинской техники.