Роботов научили убивать

Объединённая исследовательская группа специалистов из Австралии и Бразилии создала робота, способного наносить удары ножом.

Сегодня нож, а завтра пистолет: может ли робот убить человека?

Практическая необходимость создания такой робототехники в перспективе продиктована потребностью точно определять и подтверждать нанесение тяжких телесных повреждений жертвам преступлений. Ресурс TechCrunch отмечает, что робот, способный наносить удары различными типами ножей, пока не может "импровизировать" и самостоятельно решать, в какую область и с какой силой наносить удары.

Прецеденты с созданием роботов, способных умышленно нанести вред человеку, уже имеются. В июне 2016 года издание Fast Company сообщило об успехах одного американского инженера. Александр Ребен из Университета Беркли создал робота, способного самостоятельно решать, причинять или не причинять боль человеку. "Свобода действий" робота была прописана программой, согласно алгоритмам которой робот самостоятельно принимал решение, протыкать палец своего создателя небольшой иглой или нет. Утверждение, что робот не может причинить физический вред человеку было опровергнуто: с первой же попытки крошечный робот выбрал путь насилия.