По его словам, были поставлены боеприпасы советского образца, которые не используются в Литве, но применяются на Украине. При этом было также поставлено некоторое количество пулемётов.
По мнению Кароблиса, это был символический жест, который в том числе продемонстрировал солидарность Литвы с Украиной. Он добавил, что со стороны союзников по НАТО данное действие нашло полное понимание, и выразил надежду, что другие страны НАТО последуют примеру Литвы.
Литва подтверждает, что поставляла Украине оружие и боеприпасы
Фото © РИА Новости/Стрингер
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