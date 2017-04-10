МИД КНДР: Удары по Сирии доказывают, что не зря мы создаём ядерное оружие

МИД Северной Кореи пообещал, что страна нарастит ядерный потенциал, чтобы защититься от "таких, как Дональд Трамп", передаёт северокорейское информагентство KCNA.

В сообщении сказано, что ракетные удары абсолютно неприемлемы и они только подтверждают правильность создания КНДР ядерного потенциала для защиты своих границ.

"Некоторые силы заявляют, что удары США по Сирии призваны предупредить нас, но они не могут напугать, так как невероятная военная, в том числе ядерная, мощь КНДР сможет сорвать любой акт агрессии со стороны США", говорится в сообщении.

Ранее власти КНДР неоднократно заявляли, что США готовят ракетный удар по их стране, за которым вероятнее всего последует полномасштабное вторжение. США, в свою очередь, такой вариант развития событий на полуострове считают невозможным.