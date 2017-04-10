В Санкт-Петербурге заложат новый корабль противоминной обороны

20 апреля на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" в Санкт-Петербурге будет заложен четвёртый корабль противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России, которому присвоено имя "Владимир Емельянов", передаёт пресс-служба Минобороны

Корабли проекта 12700 предназначены для противоминной защиты морских баз, прибрежных морских территорий, обнаружения и уничтожения мин всех типов, противоминной защиты кораблей на переходе морем, собственной экономической зоны и месторождений полезных ископаемых в море, проведения противоминной разведки, постановки минных заграждений, а в периоды низкой вероятности минной угрозы корабли могут использоваться для охраны водного района.

Особенностью кораблей данного проекта является самый большой в мире корпус из стеклопластика, который по сравнению с металлическими корпусами более прочен и обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Корабли проекта 12700 оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Так, в состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер для поиска и обнаружения мин без малейшего риска для людей.

Водоизмещение корабля проекта 12700 составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — более 40 человек.

Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ, а два следующих корабля — "Гергий Курбатов" и "Иван Антонов" — находятся на разных этапах постройки. Всего планируется поставить в ВМФ России около 20 подобных кораблей.