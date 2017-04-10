Видео: Це фантастика! Танки Т-64 тестируют перед передачей украинским военным

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Видео: Це фантастика! Танки Т-64 тестируют перед передачей украинским военным

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Кадр видео “Перевірка Т-64 перед відправкою до Збройних Сил України”. Скриншот © L!FE

Пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила, что Харьковский бронетанковый завод проверил после ремонта и модификации танки Т-64 для последующей передачи в ВСУ.

В сообщении говорится, что танк Т-64 прошёл полный комплекс работ по восстановлению силовой установки и систем обеспечения, узлов и агрегатов трансмиссии, а также комплекса вооружения. Одновременно с этим были проведены работы по установке динамической защиты.

Ранее Лайф сообщал, что, заключив контракт на поставку танков "Оплот" с Таиландом, Украина не смогла выполнить условия контракта, в результате чего вооружённые силы королевства отдали предпочтение танкам из Китая.

Т-64 — советский основной боевой танк, созданный в начале 1960-х в Харьковском КБ машиностроения. Серийный выпуск налажен с 1969 года. На вооружение принят в 1968 году.

"Укроборонпром" опубликовал видео с испытаний обновлённых танков Т-64, которые вскоре вернут в ВСУ

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