Видео: Це фантастика! Танки Т-64 тестируют перед передачей украинским военным

Пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила, что Харьковский бронетанковый завод проверил после ремонта и модификации танки Т-64 для последующей передачи в ВСУ.

В сообщении говорится, что танк Т-64 прошёл полный комплекс работ по восстановлению силовой установки и систем обеспечения, узлов и агрегатов трансмиссии, а также комплекса вооружения. Одновременно с этим были проведены работы по установке динамической защиты.

Ранее Лайф сообщал, что, заключив контракт на поставку танков "Оплот" с Таиландом, Украина не смогла выполнить условия контракта, в результате чего вооружённые силы королевства отдали предпочтение танкам из Китая.

Т-64 — советский основной боевой танк, созданный в начале 1960-х в Харьковском КБ машиностроения. Серийный выпуск налажен с 1969 года. На вооружение принят в 1968 году.