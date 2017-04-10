Неудачно вложился. Победителю лотереи на $3 млн дали 21 год тюрьмы

Почти три года назад Ронни Мьюзик-мл. выиграл в лотерею три миллиона долларов, но решил вложить выигранные средства в крупную партию кристаллизированного метамфетамина и заняться его распространением, передаёт guns.com.

Так, уже через семь месяцев после выигрыша в лотерею подельники Мьюзика попытались продать 4,5 кг метамфетамина агентам Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием. Тогда Мьюзик, как поставщик, наказания избежал, но несколькими месяцами позже он всё-таки попался на продаже нескольких килограммов метамфетамина осведомителю УБН.

При обыске дома Мьюзика власти нашли метамфетамин на несколько миллионов долларов и около $500 тыс. наличными, а также 11 единиц оружия, среди которых обрез охотничьего ружья, украденный револьвер и несколько тысяч патронов.

Всего по делу проходит 21 человек, из которых 20 сознались. Всех ожидают длительные сроки заключения.