Неудачно вложился. Победителю лотереи на $3 млн дали 21 год тюрьмы

Так, уже через семь месяцев после выигрыша в лотерею подельники Мьюзика попытались продать 4,5 кг метамфетамина агентам Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием. Тогда Мьюзик, как поставщик, наказания избежал, но несколькими месяцами позже он всё-таки попался на продаже нескольких килограммов метамфетамина осведомителю УБН.
При обыске дома Мьюзика власти нашли метамфетамин на несколько миллионов долларов и около $500 тыс. наличными, а также 11 единиц оружия, среди которых обрез охотничьего ружья, украденный револьвер и несколько тысяч патронов.
Всего по делу проходит 21 человек, из которых 20 сознались. Всех ожидают длительные сроки заключения.
Выиграв в лотерею три миллиона долларов, американец решил вложить деньги в торговлю наркотиками
Фото: © twitter.com/Deplorable Robert
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