Больше ракет: США усиливают корабельную ПВО

При ВМС США создана специальная рабочая группа, членам которой предстоит решить, как наиболее эффективно усилить корабельные комплексы ПВО.

Корабль на прокачку: ВМС США усиливают ПВО собственных кораблей

Издание Defense News со ссылкой на собственные источники в ВМС сообщает о начале исследовательских и конструкторских работ, направленных на усиление корабельной ПВО американских кораблей. Главными подопытными в этой программе должны стать боевые корабли прибрежной зоны, так называемые литоральные боевые корабли (LCS).

Основным способом для усиления ПВО кораблей является увеличение числа ВПУ — вертикальных пусковых установок для зенитных ракет средней дальности RIM-162 ESSM. Однако помимо наращивания количества пусковых установок есть и другое наиболее рациональное с точки зрения американских экспертов предложение, которое заключается в установке УВПУ — универсальной пусковой установки на 8 ракет. Первоочередными кандидатами на применение таких пусковых установок стали зенитные ракеты SM-2. Использование SM-2, согласно расчётным данным, может значительно расширить не только возможности по индивидуальной и групповой ПВО кораблей, но и прикрыть часть территории страны или стратегически важные объекты.