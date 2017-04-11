Американские ВВС собираются проверить российскую ПВО в Сирии

Эксперты авторитетных американских изданий проанализировали возможности малозаметных истребителей и шансы на преодоление российской ПВО.

Малозаметные истребители против российской ПВО. Состоится ли авиационный удар по Сирии?

Источники американского издания Defense One сообщили, что даже сложные и дорогостоящие американские истребители в том случае, если необходимость их использования всё же возникнет, не смогут пройти незамеченными мимо российских комплексов С-400 в Сирии. Согласно мнению экспертов, не сильно делу поможет "стелс-технология", а также самолёты радиоэлектронной борьбы, находящиеся на вооружении палубной авиации.

Эксперты Defense One отмечают, что долгие годы Соединённым Штатам приходилось действовать в "тепличных" условиях — без активного противодействия со стороны ПВО противника и других средств сдерживания, например систем радиоэлектронной борьбы. По мнению американских экспертов, существенные сложности могут возникнуть не только у малозаметных истребителей F-16 и F/A-18, но и у малозаметных истребителей F-22 Raptor.

Относительно перспектив "стелс-технологии" неоднократно высказывались и российские специалисты. Минобороны России однозначно и недвусмысленно отреагировало на доводы о том, что малозаметные истребители и крылатые ракеты являются неуязвимым и абсолютно технологичным оружием.