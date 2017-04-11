Острова гнева. Как США несёт демократию с помощью авианосцев

На днях в США был спущен на воду новый авианосец USS Gerald R. Ford. В отличие от авианосцев предыдущего поколения "Нимиц" он оборудован уже не паровой, а электромагнитной катапультой и способен на скорости 30 узлов доставить практически в любую точку мира до 90 боевых самолётов. Не считая обязательной для авианосцев корабельной группы сопровождения, оснащённой в том числе ракетами "Томагавк".

Для того чтобы управлять миром, одной власти доллара и НАТО США было бы недостаточно. Без военной мощи валютные и геополитические интервенции "мирового жандарма" ничего бы не стоили. И если Россия по результатам Второй мировой войны стала безоговорочным лидером на суше, отточив до безупречности теорию и практику наземных сражений, то США в те же годы окончательно утвердились в качестве главной морской мировой державы, став однозначным лидером по производству и эффективному применению своей главной неядерной силы — авианосцев.

В своё время Петр I сражался со шведами не только и не столько за выход к морю и открытие новых торговых путей, но и за утверждение России как одной из главных морских европейских держав. А для этого амбиции Шведской империи, претендовавшей на лидерство в Балтийском море и северной части Атлантического океана, было необходимо попросту уничтожить. России это удалось, однако путь до главной морской европейской державы продолжался ещё долгих 300 лет, и только сейчас наш флот стал превосходить по оснащению, снаряженности и боевым характеристикам любой флот любой из европейских стран. Но, разумеется, не флот США, а с недавних пор и не флот Китая, также опережающего нас по числу боевых кораблей. Единственное, в чём лидерство России неоспоримо по сей день: подводный атомный флот и ледокольный атомный флот.

Но вернёмся к США и их главному политическому аргументу в спорах с любой страной, которая выбрала альтернативный "американской демократии" вектор развития. Возможно, не ввяжись Япония в войну со Штатами, эта страна и по сей день была бы не более чем региональным лидером обеих Америк. Однако Перл Харбор и другие морские сражения, навязанные японцами США, вынудили заокеанскую державу мобилизовать все силы на создание непобедимого флота, способного действовать в любом уголке планеты практически автономно.

Несмотря на то что настоящей боевой эффективности авианосцы добились лишь во время ВМВ, вопрос об их применении был поднят в США ещё во время ПМВ, и тогда же на воду был спущен первый настоящий американский авианосец "Ленгли".

Говоря откровенно, он был не совсем авианосцем, а представлял из себя переоборудованный углевоз "Юпитер", угольные хранилища которого были переоборудованы под авиационные ангары, а сам корабль снабжён специальными лифтами для подъёма самолётов из трюма на палубу, выполнявшую по совместительству функцию взлётно-посадочной полосы. Свою эффективность "Ленгли" доказал, когда с его помощью было потоплено несколько немецких субмарин, захваченных в качестве трофеев во время ПМВ.

Ещё до начала ВМВ в США было принято решение о создании новых авианосцев типа "Легсингтон". Их создали из переоборудованных линейных крейсеров, которые так и не были построены. В результате вместо шести тяжёлых крейсеров американцы построили два авианосца, архитектура которых практически предопределила внешний вид всех будущих поколений американского авианесущего флота.

И пусть американские морские военные чиновники, несмотря на множество испытаний, всё ещё сомневались в доказанной боевой эффективности авианосцев (считалось, что тяжёлые боевые корабли с надёжной системой зенитной обороны способны с лёгкостью противостоять боевым самолётам), было принято решение не прекращать разработок новых авианесущих кораблей. В 1938 году был заложен авианосец CV-8 "Хорнет", считающийся "дедушкой" всего американского авианесущего флота. В строй этот корабль вступил всего лишь за месяц до японской атаки на Перл Харбор.

Мы не будем преследовать цели описать все морские сражения США во время Второй мировой, уместным будет лишь отметить, что резко возросшая потребность в боевых кораблях вынудила США бросить на переоборудование под авианосцы нескольких типов судов, такие лёгкие авианосцы назывались "эскортными", и их основной функцией было сопровождение конвоев, в том числе и направлявшихся в СССР с грузами по программе лендлиза.

К концу войны у США в строю находилось 99 авианосцев различного типа, способных доставить несколько тысяч самолётов практически на любой участок ведения боевых действий. Однако в основном они применялись исключительно в Азии в ходе противостояния с Японией.

В послевоенные годы авианесущий флот США был значительно сокращён, как в связи с тем, что авианосцы морально устаревали, так и в связи с логичными послевоенными сокращениями бюджета. В следующий раз американским авианесущим островам вновь предстояло проявить себя в Азии, сначала в ходе противостояния в Корее, а затем в ходе американской агрессии против Вьетнама. И именно во Вьетнаме впервые стало понятно, что при достаточной обороноспособности страны авианосец, оказывается, не способен представлять из себя "решающий аргумент" в битве. США понесли столь тяжёлые потери в небе, что в последние годы были вынуждены практически отказаться от идеи применения истребителей против вьетнамской и советской авиации.

Несмотря на это, от самой концепции авианосцев, принятой ещё в 20-е годы, в США не отказались. Не каждую страну был готов поддержать или защитить СССР, а для обороноспособности и способности нанести удар в любом месте планеты в США отказываться не собирались.

Тем более что к этому времени структура АУГ (авианесущей ударной группы) была сформулирована практически идеально и любая из авианесущих группировок, находящихся в океане, могла стать для союзников США существенным подспорьем практически в любом сражении.

С 1975 года и по сей день главной авианесущей силой США были и остаются авианосцы типа "Нимиц". В типовой комплектации они готовы пустить в бой 66 самолётов, из которых 48 ударных истребителей "Хорнет". Кроме того, каждый авианосец способен самостоятельно оборонять себя с помощью различных типов зенитных орудий, а также применяя восемь противолодочных вертолётов Sikorsky SH-60 Seahawk. В настоящее время в строю находится десять авианосцев "Нимиц", а значит десять АУГ, находящихся практически в каждом уголке мира.

Введение в строй новейшего USS Gerald R. Ford будет означать постепенный вывод из эксплуатации знаменитых "Нимицов" и их поступательную замену на новые, более мощные, еще большие по величине и способные перемещать ещё больше авиации корабли.

Может ли что-то противопоставить этому Россия? Технологически мы неспособны произвести и эффективно управлять такой же авианесущей группировкой, как США. Да, теоретически наш проект "Шторм" не уступает по характеристикам ни "Нимицам", ни авианосцам США нового типа.

Однако он в настоящее время существует исключительно в проекте. А даже практика боевого применения нашего единственного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии показала, что без надлежащего опыта использование авианосцев эффективным стать не может.

Не лишним будет упомянуть и о стоимости владения. Последний авианосец обошёлся США в 13,5 млрд долларов, и это ещё не окончательная стоимость. Способны ли мы вкладывать такие средства во флот? Скорее всего, нет. С другой стороны, географическое положение России, в принципе, позволяет ей не иметь такого количества авианосцев, которое есть у США. В России нет концепции несения демократии огнём и мечом, но есть концепция защиты собственных интересов, для чего, в принципе, хватило бы куда как меньшего числа авианесущих групп и вполне достаточно уже существующего подводного флота, в том числе стратегического, а также безусловного доминирования с точки зрения превосходства над любой морской державой в Европе. В конце концов, не лишним будет напомнить, что в 2014 году Россия стала обладателем крупнейшего сухопутного авианосца — полуострова Крым, который позволяет контролировать без отрыва от берега всю акваторию Чёрного моря и значительную часть Мраморного моря. Для сохранения суверенитета этого вполне достаточно.