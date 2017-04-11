Минобороны Украины вводит новые воинские звания

Помимо этого, военное ведомство намеревается увеличить количество законных оснований для предоставления отсрочки от призыва, передаёт 112.ua.

Представитель минобороны Максим Праута сообщил, что на рассмотрении в администрации президента, Верховной раде и секретариате кабмина находятся 22 проекта нормативно-правовых актов ведомства.

Он уточнил, что документами предусматривается в том числе введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава, а также вводится ряд новых оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Минобороны Украины появилась должность госсекретаря, который организовывает работу аппарата, обеспечивает подготовку предложений по выполнению задач министерства и представляет их на рассмотрение министра.