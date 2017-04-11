Представитель минобороны Максим Праута сообщил, что на рассмотрении в администрации президента, Верховной раде и секретариате кабмина находятся 22 проекта нормативно-правовых актов ведомства.
Он уточнил, что документами предусматривается в том числе введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава, а также вводится ряд новых оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Минобороны Украины появилась должность госсекретаря, который организовывает работу аппарата, обеспечивает подготовку предложений по выполнению задач министерства и представляет их на рассмотрение министра.
Минобороны Украины вводит новые воинские звания
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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