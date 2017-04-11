На границе Литвы ловят "зелёных человечков" из государства-агрессора Удии

Литовские пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности Литвы проводят учения по борьбе с диверсантами на государственной границе, передаёт delfi.lt.

По легенде учений, специальные подразделения недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав и комиссариат полиции Шальчининкай. После того как диверсантов заметили, на пограничном участке пропала радиосвязь, а диверсантам удалось занять комиссариат полиции.

В МВД Литвы сообщили, что об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, пограничные службы Литвы и Службы общественной безопасности, а рядовые сотрудники и операторы заранее не знали, что это учения.

В МВД сообщили, что это были не показательные учения — диверсанты передвигались тихо и быстро, поэтому очень важно было их вовремя заметить, сообщить об их передвижении и адекватно реагировать. В ведомстве уточнили, что обеспокоились гибридными угрозами после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году.