По легенде учений, специальные подразделения недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав и комиссариат полиции Шальчининкай. После того как диверсантов заметили, на пограничном участке пропала радиосвязь, а диверсантам удалось занять комиссариат полиции.
В МВД Литвы сообщили, что об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, пограничные службы Литвы и Службы общественной безопасности, а рядовые сотрудники и операторы заранее не знали, что это учения.
В МВД сообщили, что это были не показательные учения — диверсанты передвигались тихо и быстро, поэтому очень важно было их вовремя заметить, сообщить об их передвижении и адекватно реагировать. В ведомстве уточнили, что обеспокоились гибридными угрозами после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году.
На границе Литвы ловят "зелёных человечков" из государства-агрессора Удии
Фото: © Flickr/7army
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