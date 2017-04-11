Военная полиция впервые примет участие в Параде Победы

Механизированная колонна военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации впервые будет участвовать в военном параде на Красной площади, передаёт пресс-служба Минобороны России.

В сообщении военного ведомства сказано, что колонна автомашин военной полиции будет представлена многоцелевыми бронеавтомобилями повышенной проходимости "Тигр", "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

Ранее Лайф сообщал, что на параде в честь Дня Победы впервые пройдёт арктическая техника, которая будет представлена экземплярами техники ПВО — зенитным ракетным комплексом "Тор-М2ДТ", зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-СА", а также машинами обеспечения, которые сделаны специально для Крайнего Севера.

Военная полиция — правоохранительная структура в составе Вооружённых сил Российской Федерации, предназначенная для обеспечения в вооружённых силах правопорядка и воинской дисциплины.