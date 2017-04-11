ВКС России досрочно завершили совещание террористов в Идлибе

Попаданием авиабомбы закончилось одно из "совещаний" боевиков, на которое собрались ключевые полевые командиры террористических группировок.

Добрая охота 22 полевых командира террористов ликвидированы в ходе авиаудара российских ВКС

Как сообщает новостное агентство Al-Masdar, всё произошло в местечке Джисрин-эш-Шугур в провинции Идлиб. Очередной террористический брифинг завершился эффектным уничтожением здания, в котором для обсуждения насущных вопросов собрались более 20 полевых командиров террористических группировок, включая боевиков печально известной "Джебхат ан-нусры"*.

По данным экспертов, точность попадания свидетельствует о том, что против боевиков была применена корректируемая авиабомба КАБ-500. По сообщениям специалистов, характер взрыва говорит о том, что проломившая перекрытия здания корректируемая авиабомба в прямом смысле слова взорвалась за столом у боевиков. Само здание, согласно мнению военных экспертов, восстановлению не подлежит.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.