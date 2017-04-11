Противодиверсионный катер Черноморского флота отправился на службу в Сирию

Катер Черноморского флота "Юнармеец Крыма" проекта "Грачонок" вошёл в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, передаёт пресс-служба Минобороны России.

Для катера данного класса это первый дальний поход с выходом за зону черноморских проливов. Его планируется привлекать к выполнению задач по охране кораблей при стоянке на незащищённом рейде, а также для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ.

Катер был построен в 2014 году на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького. Его водоизмещение составляет 138 т, длина — 31 м, ширина — 7,4 м, осадка — 1,85 м, скорость — 23 узла.