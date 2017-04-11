Портал "Морские вести" сообщил, что в акватории порта Тамань обнаружена морская мина. В настоящее время идёт её обезвреживание.

Уточняется, что в 09:07 было получено первичное донесение от МСПЦ "Тамань" о том, что в акватории порта Тамань в 800 м от мыса Панагия обнаружили морскую якорную мину.

В настоящее время уничтожением взрывоопасного предмета занимается Новороссийская военно-морская база. По морскому порту было произведено оповещение о запрете плавания судов в районе, ограниченном окружностью радиусом 500 м.