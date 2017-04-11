Уточняется, что в 09:07 было получено первичное донесение от МСПЦ "Тамань" о том, что в акватории порта Тамань в 800 м от мыса Панагия обнаружили морскую якорную мину.
В настоящее время уничтожением взрывоопасного предмета занимается Новороссийская военно-морская база. По морскому порту было произведено оповещение о запрете плавания судов в районе, ограниченном окружностью радиусом 500 м.
В акватории порта Тамань обнаружена морская мина, идёт обезвреживание
Фото: © wikipedia
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