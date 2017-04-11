Под видом продуктов и белья киевская фирма сбывала детали для военной техники

В офисе компании-поставщика комплектующих для военной техники, которая уклонилась от уплаты налогов на сумму почти в 4 млн грн, обнаружили печати воинских частей со всей Украины, передаёт 112.ua.

Прокуратура Киева совместно с Управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах провела обыски в офисах и по месту проживания должностных лиц компании, поставлявшей комплектующие для военной техники на предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

В ходе расследования было установлено, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники оформляли приобретение комплектующих для военной техники через ряд фиктивных компаний. Так, указанные подконтрольные предприятия комплектующих никогда не получали и не производили, а по документам занимались закупкой исключительно продуктов питания, белья и обуви.

В ходе обысков изъята документация, компьютерная техника, более 100 печатей и штампов, в том числе воинских частей из разных регионов Украины, а также штампы для формуляров и паспортов комплектующих к военной технике. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесённого незаконной деятельностью, составляет более 3,7 млн гривен.