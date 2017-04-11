Видео: Норвежская фирма предложила НАТО закупить "плавающие" пули

Норвежская компания создала суперкавитационные пули, которые могут "плыть" и продолжать выполнять свою задачу, передаёт Military Times.

Компания DSG Technology предложила НАТО патроны калибров 12,7 мм, 7,62 мм и 5,56 мм, которые распространены в армиях стран — участниц альянса. Секрет технологии кавитации заключается в том, что при стрельбе образуется воздушный пузырь, благодаря которому у боеприпаса и появляется возможность функционировать под водой.

Сообщается, что ранее DSG Technology уже произвела и распродала небольшие партии патронов CAV-X для испытаний в различные страны, но она надеется, что больше всех их продукцию оценят ВМС США.

По заверению представителя компании, при помощи таких патронов крупного калибра можно подбить с вертолёта подводную лодку, а также можно обезвреживать подводные мины.