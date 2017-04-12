Видео: Су-34, авиабомба и что стало после

Сирийские боевики засняли огромную воронку, которая осталась на месте взрыва авиационной корректируемой бомбы.

После нас тишина ВКС России разнесли пункт связи террористов корректируемой авиабомбой

На месте защищённого Центра связи и координации боевиков недалеко от населённого пункта Сармин в провинции Идлиб теперь огромная воронка глубиной 10 метров. Результатом слаженной работы разведки, авианаводчиков и лётчиков российских ВКС стало поражение важного коммуникационного объекта и нарушение линий связи сирийских боевиков. Согласно оценкам экспертов, по объекту была применена самая мощная управляемая авиабомба из всех, что есть в распоряжении российских ВКС.

КАБ-1500 применяется против заглублённых, высокозащищённых целей и может поражать объекты противника за трёхметровым слоем бетона или на глубине до 20 метров. Двумя годами ранее, в октябре 2015-го, КАБ-1500 с лазерным наведением уже применялись против аналогичных объектов боевиков. Все цели были успешно поражены.