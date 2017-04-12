Филлипинский суд отклонил аппеляцию по приговору американскому морпеху Скотту Пембертону и не сократил срок заключения.

Расстроился и убил Американский морпех продолжит сидеть в тюрьме за убийство трансгендера

Джозеф Скотт Пембертон был осуждён на 10 лет тюрьмы за убийство женщины-трансгендера на Филлипинах. Насильственные действия морпеха доказала местная прокуратура. Одним из доказательств вины Пембертона стали показания трёх его сослуживцев, с которыми американский морпех посещал бар в день убийства.