Американский морпех продолжит сидеть в тюрьме за убийство трансгендера

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Американский морпех продолжит сидеть в тюрьме за убийство трансгендера

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Фото © Flickr/Joseph scott Pemberton

Филлипинский суд отклонил аппеляцию по приговору американскому морпеху Скотту Пембертону и не сократил срок заключения.

Расстроился и убил

Американский морпех продолжит сидеть в тюрьме за убийство трансгендера

Джозеф Скотт Пембертон был осуждён на 10 лет тюрьмы за убийство женщины-трансгендера на Филлипинах. Насильственные действия морпеха доказала местная прокуратура. Одним из доказательств вины Пембертона стали показания трёх его сослуживцев, с которыми американский морпех посещал бар в день убийства.

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